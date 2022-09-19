İsale hattının 7’nci kez patlaması esnafı bezdirdi

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da daha önce son bir yıl içinde 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez patladı. Son üç yılda aynı isale hattının toplamda 30 kez patlamasına tepki gösteren Bodrum esnafı, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.





ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı. Cadde üzerinde 8 esnafın dükkanı kullanılamaz hale geldi. Dereyi andıran yolda kalan sürücüler ise büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince boruya giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf da artık isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkan mahvoldu. Yeter artık" dedi.



■ OSMAN AKÇA