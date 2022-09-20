Kanalda ters dönen araçtan çıkamadı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde drenaj kanalına düşen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti. Kaza, Hamitköy-Ekincik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Keleş'in (48) kullandığı 48 HN 773 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kanala düştü.

Su dolu kanalda ters dönen otomobilin içinde bulunan K.A. (27) kendi çabasıyla dışarı çıkarken, sürücü Salih Keleş çıkamadı. Çevrede bulunanlar ile K.A'nın 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma ve sağlık görevlileri ve vatandaşların çabasıyla araçtan çıkarılan Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi olay yeri incelemesi sonucunda Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

■ ADEM ÜLKER