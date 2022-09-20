Nesli tükenme tehlikesi altında! Kum zambakları Datça’da çiçek açtı

Şimdi ise, sadece 500 metrekarelik bir alanda var ve onların da dikkatsizce ayak altında ezilmelerini önlemek için etraflarına taşlar koyarak, dikkat çekmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze bir miras olan kum zambaklarını, gelecek nesillere emanet edebilmek için hep birlikte korumalıyız" diye konuştu.