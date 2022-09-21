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Haberler Muğla Fethiye’de feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Fethiye’de feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Muğla Fethiye'de meydana geldi. Otomobil ile motosiklet çarpışınca ortalık can pazarına döndü. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

21.09.2022, 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 14:17

Fethiye’de feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık-Hisarönü yol ayrımında Alman vatandaşı Gerald Jobst yönetiminde bulunan 48 AGD 145 plakalı motosiklet ile Fuat Ş. idaresindeki 58 BP 985 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye'de ki hastanelere kaldırıldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gerald Jobst kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Jobst'un eşi ve otomobil sürücüsü Fuat Ş. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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