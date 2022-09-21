Gaziler Günü’nde Marmaris’te skandal

Muğla Marmaris'te CHP'li ilçe belediyesine ait Armutalan Kültür Merkezi skandal bir panele ev sahipliği yaptı. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP, merkezde "Çözüm Biziz" adı altında panel düzenledi. Panelde konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de ekonomik, toplumsal ve sosyal alanda tüm kazanımlarını kaybeden bir atmosferden geçildiğini öne sürdü. Beştaş, "Yüzde yüz aynı şeyi düşünmüyor olabiliriz ama birlikte hareket edebilirsek bunu başarabiliriz. Biz en geniş ittifakı kuracağız. Mesele Kürt meselesidir. Kürtler ve doğaları katledilerek, dilleri yasaklanarak bu mesele çözülemez. Kürt meselesi sadece Kürdistan coğrafyasının değil Türkiye'nin sorundur" gibi skandal ifadeler kullandı.



Panel için merkezin içi ve dışı HDP flamaları ve Kürtçe afişlerle süslendi.



'SOKAĞA ÇAĞRI' İMALARI

HDP'nin belirlediği ilkeler doğrultusunda şeffaf diyaloglar kurmadığı hiçbir partiye destek vermeyeceğini de söyleyen Beştaş, "Kurtuluşun birlikten geçtiğine inanıyor ve mücadelesini yürütüyoruz. Demokrasinin sadece sandıkla geleceğine de inanmıyoruz. Demokrasiyi getirmek bir mücadeleyi, sokağı gerektirir. Özgürlükleri de ancak toplumsal mücadele verenler getirebilir. Korkanlar, kaygılananlar değil. Biz kesinlikle başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Panel, vatandaşlardan da tepki gördü.



■ ADEM ÜLKER