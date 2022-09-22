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Muğla'da motoryatla kaçmaya çalışan 37 düzensiz göçmen ile göçme kaçakçısı yakalandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde motoryat içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekibi harekete geçti. Motoryatı durduran Sahil Güvenlik, 37 göçmen ile göçme kaçakçısını gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motoryat içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Gece saatlerinde Bodrum açıklarında motoryat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekibi bölgeye gitti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından motoryat durduruldu, içerisindeki 37 göçmen yakalandı. Olayda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.