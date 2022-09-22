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Haberler Muğla Rögara düşen kadın elektrik akımına kapıldı

Rögara düşen kadın elektrik akımına kapıldı

22.9.2022

Rögara düşen kadın elektrik akımına kapıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde rögara düşen kadın elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti. Tuzla Mahallesi, İlba İş Merkezi arkasında asma yaprağı toplamak için bahçeye çıkan Mücessem Selim (39), rögar çukuruna düştü.

Kadının çukura düştüğünü gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rögar çukurunda elektrik kaçağı olduğunu tespit eden ekipler Mücessem Selim'i hastaneye kaldırdı. Mücessem Selim hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

■ MURAT YALÇIN

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