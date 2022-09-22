Susuz kalan mahalleli MUSKİ aracını rehin aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aylardır suları kesik olan mahalle sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MUSKİ) aracını rehin aldı. İslamhaneleri Mahallesi sakinleri defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen bir türlü çözülemeyen sorundan dolayı yazı neredeyse susuz geçirdi. Yaklaşık 5 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını belirten mahalleli, sokaktan geçen MUSKİ kamyonetini rehin aldı.

JANDARMA İKNA ETTİ

Olay yerine jandarma ekipleri ve MUSKİ yetkilileri geldi. MUSKİ yetkilileri, bölgeye su gönderen 2 pompanın arıza yaptığını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini söyledi. Bu sözlere inanmayan halk yetkililerle tartıştı. Uzun tartışmaların ardından jandarma mahalleliyi ikna etti ve araç serbest bırakıldı. Olayın ardından mahalleli adına Yeni Asır'a konuşan Burhan Ölgün, yaklaşık 5 yıldır sorun yaşadıklarını söyledi.

MUSKİ yetkililerinin doğruları söylemediğini öne süren Ölgün, "Önceki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon zamanında sorun yaşamıyorduk. Çünkü mahalleye gelip derdimizi dinliyor, çözüm üretiyordu. Ahmet Aras geldiği günden bu yana hayatımız cehenneme döndü. Aras ve MUSKİ, daha önce muhtarlığın deposu vardı, onu kapattılar. Kendi kuyularımızı kullandırmıyorlar. Pompa arızalı falan değil. Pompa arızalıysa biz yapalım diyoruz, ona da izin vermiyorlar" diye konuştu.

'SUYU LÜKS MUHİTLERE GÖNDERİYORLAR'

ÖLGÜN, "Bize vanayı kapatıp, suyun daha kalabalık ve lüks yerlere gitmesini sağlıyorlar. Hemen yakınımızdaki Turgutreis'e su var, bize yok. Akşam işten eve geliyoruz, banyo yapamıyoruz, sabah uyanıyoruz, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Kadınlar çamaşırları akrabalarında yıkayıp getiriyor. Çocuklar okulda ter kokuyor. Tankerle su alıyoruz ama 2 ton su 600 lira. Bizden atık su ve çöp parası alıyorlar, verdikleri hiçbir hizmet yok. Belediye başkanı bir mahalleye günde 50 ton su veremiyorsa, o koltukta oturmasın. Bu zihniyet bize 5 yıldır taş devrini yaşatıyor" dedi

ADEM ÜLKER