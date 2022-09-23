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Haberler Muğla Koruma altındaki caretta ölüleri kıyıya vurdu

Koruma altındaki caretta ölüleri kıyıya vurdu

23.9.2022

Koruma altındaki caretta ölüleri kıyıya vurdu

Ege Denizi'nde koruma altındaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü Didim'de kıyıya vurdu. Didim Altınkum açıklarında kıyıya vuran ölü kaplumbağa için belediye ekiplerine haber verildi. Didim'de başka bir yerde bir ölü kaplumbağa daha bulunduğu öğrenilirken, kaplumbağaların Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altına alınan kaplumbağaların ölüm nedeni araştırılacak.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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