“Uyuşturucuyu sağlık için kullanacaktık”

MUĞLA Milas'ın Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden, Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M, (62) ile Türk eşi İ.A.K'nin (59) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürüleceği istihbaratının alınmasının ardından çalışma başlatıldı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile Çiftlik Mahallesi'ndeki evde 46 kilogram esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan çift, Hint keneviri yağının birçok hastalığa iyi geldiğini öne sürerek, keneviri sağlık için yetiştirdiklerini söyledi.

■ OSMAN AKÇA