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Haberler Muğla Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Muğla Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Eylül Çarşamba günü orman yangını meydana geldi. Saat 12.36 sıralarında meydana gelen yangında, 14 helikopter ve 8 uçak ile havadan, onlarca orman yangını söndürme aracı belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelin yanı sıra gönüllü kuruluşlar da karadan müdahale etmişti. Zorlu bir mücadele veren Beşir Araa Kurtarma Ekibi, yaklaşık 60 saat mücadele verdikten sonra evlerine döndü.

İHA

24.09.2022, 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 15:45

Muğla Marmaris'te 21 Eylül Çarşamba günü meydana gelen ve dün gece itibariyle söndürülen orman yangınında görev alan Beşir Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 60 saat süren mücadelenin ardından evlerine döndü.

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangınına, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelin yanı sıra gönüllü kuruluşlar da karadan müdahale etmişti.

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Yangın ihbarı alınır alınmaz Aydın'dan 15 2 arazi aracı 2 de lojistik araç ile 15 kişilik timi ile yangın bölgesine hareket eden Beşir Arama Kurtarma Derneği yaklaşık 60 saat süren söndürme çalışmalarının ardından görevini tamamlayarak dün gece yarısı Aydın'a döndü.

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Zorlu bir mücadele sonucu Yalancıboğaz'da başlayıp Aksaz'da devam eden yangının söndürüldüğünü ve herkesin cansiperane bir mücadele ile alevlere karşı mücadele ettiğini belirten Beşir Arama Kurtarma Ekibi Tim Lideri Hasan Binay, "Yangın ihbarı gelir gelmez hemen yola çıktık.

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Yaklaşık 60 saat aralıksız mücadele verdik. Dün görevimizi tamamladıktan sonra gece yarısı evlerimize döndük. Özellikle arazinin durumu ve rüzgar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadık.

Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Yangın süresince fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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