Marmaris yangınını söndürebilmek için 60 saat ter döken ekipler evlerine döndü!

Zorlu bir mücadele sonucu Yalancıboğaz'da başlayıp Aksaz'da devam eden yangının söndürüldüğünü ve herkesin cansiperane bir mücadele ile alevlere karşı mücadele ettiğini belirten Beşir Arama Kurtarma Ekibi Tim Lideri Hasan Binay, "Yangın ihbarı gelir gelmez hemen yola çıktık.