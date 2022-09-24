TIR’ın altında kalan kamyonette can verdi

MUĞLA'DA meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Milas - Bodrum karayolu Karakaya Mevkii'nde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Güray Güder'in kontrolündeki 48 LS 273 plakalı kamyonet, Burak T. idaresindeki aynı yönde seyreden 48 AIV 983 plakalı TIR ile çarpıştı.



TIR ŞOFÖRÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Güray Güder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Burak T'nin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi.



■ ADEM ÜLKER

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