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Haberler Muğla Mega yat Marmaris'te! Görenler hayran kaldı

Mega yat Marmaris'te! Görenler hayran kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi limanında Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Anna" isimli mega lüks yat, demirledi. Turistler yatın körfezden geçişini izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti.

AA

25.09.2022, 16:50

Mega yat Marmaris’te! Görenler hayran kaldı

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılan ve yaklaşık bir hafta limanda kalacağı belirtilen yatın, körfezden geçişini turistler ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti.

Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor. 36 personelin görev yaptığı 4 katlı yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti yer alıyor.

Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, körfezin açıklarında beklerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde bulunuyor.

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