Bu sene turizmin rekortmeni Bodrum! 1 milyon turist hedefi gerçek oldu!

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısını açıkladı. Dengiz, "Her şeye rağmen 1 milyona yakın bir turist geleceğini düşünüyoruz. Hava yolu ve deniz yoluyla gelmiş olan turist sayısı limanlardaki verilere bakıldığında hedefi tutturmuş oluyoruz. Bununla birlikte sezon sonunda 1 milyonun üzerinde yabancı turist gelmiş bulunacaktır. Bu olumlu bir gelişme. Gelecek yıllarda gelecek olan yabancı turistin daha fazlasının gelmesi içinde de daha fazla çalışmalar yapacağız. İlk başta hava limanı dış hatlarından gelen yolcu sayısı 774 bin civarında. Deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı ise 59 bin görünüyor. Şu ana kadar 833 bin yabancı turist geldi. Böyle giderse sezon sonuna kadar 1 Milyon yabancı turist sayısını geçeceğiz.