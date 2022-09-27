Boğalar bu kez eğitim için güreşti

MUĞLA'DA geleneksel boğa güreşleri devam ediyor. Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin bu yıl 30'uncusu gerçekleştirildi. Güreşlere, Aydın başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 boğa katıldı. Organizasyonda, her kategoride güreşen ve derece elde eden boğalar ayrı ayrı ödüllendieilirken, güreşleri izlemek için Muğla ve Aydın'dan çok sayıda izleyici alanı doldurdu. Geleneksel boğa güreşlerinden bu yıl elde edilen gelirin tamamının Akkaya Mahallesi İlkokulu'nun ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi.

■ OSMAN AKÇA