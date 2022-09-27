Denizde dehşet

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir motoryat ve yelkenli teknede yangın çıktı. Alevlere teslim olan motoryat batarak, gözden kayboldu. Göcek Mahallesinde D- Marin'e bağlı motoryatta dün sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Yangın İngiltere Bayraklı "Mınkıe" isimli 22 metre uzunluğunda ki motoryattan Türk bayraklı "Adastra" isimli yelkenli tekneyede sıçradı.

"Mınkıe" isimli motor yat yangın söndürme botu tarafından marina'dan uzaklaştırıldı. Kıyı Emniyeti botu ile müdahale edilen motoryat batarak, gözden kayboldu. "Adastra" isimli yelkenli tekne ise Fethiye İtfaiye Grup Amirliği Ekiplerince söndürüldü. Motoryat ve yelkenli teknelerde bulunan 4 kişi ise denize atlayarak, yangından kurtuldu. Dumandan etkilenen 2 kişi Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

■ MURAT YALÇIN