Kestiği ağaç eceli oldu

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde, bir kişi kestiği ağacın elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana gelen orman yangını söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak mahallesinde 33 yaşındaki Osman Özdemir, çam ağacını kestiği sırada ağaç elektrik tellerine düştü.

Düşen ağacı elektrik tellerinden kurtarmak için kesen Özdemir, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana gelen orman yangınında 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

■ OSMAN AKÇA