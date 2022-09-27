Köpeği vahşice bıçakladı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Şah Caddesinde bir kişinin marketin önündeki köpeğe bıçakla saldırdığını fark eden market çalışanı, şahsı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, elinde bulunan bıçakla market çalışanının da üzerine yürüdü. Çalışanın içeri girmesi üzerine şahıs tekrar mahallenin maskotu olan 'Boris' isimli sokak köpeğine yöneldi.

KÖPEĞİN önüne yiyecek bir madde atarak kendisine doğru gelmesini sağlayan şahıs ardından onu bıçakladı. Market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnasında şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye pet ambulansı köpeğin telef olduğunu belirledi. Köpeğin 5 santimetrelik bir bıçak darbesi ile yaralandığını ve kan kaybından öldüğü öğrenildi. 'Boris' belediye ekiplerince pet ambulans ile bulunduğu yerden kaldırdı. Mahallenin maskotu olduğu öğrenilen köpeğin sakin huylu olduğu ve bugüne kadar kimseye saldırmadığı öğrenildi.

■ OSMAN AKÇA