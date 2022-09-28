İntihar vakasından kardeş cinayeti çıktı

Köyceğiz İlçesi Kavakarası Mahallesinde 21 Eylül 2022 günü saat 00.15 sıralarında M. K. isimli şahsın silahla intihar ettiği bilgisi alınmasının ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ile ilgili Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri ve JASAT timlerinin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde mağdur ruhsatsız silah ile intihar ettiği ileri sürülen M.K.'nın intihar etmediği, kardeşi T. K. tarafından aile içi uyuşmazlık neticesinde intihar süsü verilerek ruhsatsız tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli K.K yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Kardeş katili T.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine sevk edildi.