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Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Muğla'da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Muğla'da Köyceğiz-Ortaca karayolu üzerinde meydana gelen kaza, İbrahim Dural (45) idaresindeki kamyonetin dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle Ferdi Demirer (48) yönetimindeki kamyona arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Şiddetli çarpışma sonucu sürücü Dural, komyenetin ön tarafında sıkışarak feci şekilde can verdi.

İHA

28.09.2022, 12:31

Muğla'nın Köyceğiz-Ortaca karayolu Kocabel mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Muğla’da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaca istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki İbrahim Dural yönetimindeki 48 EV 501 plakalı kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu önünde seyreden 42 yaşındaki Ferdi Demirer yönetimindeki 45 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Muğla’da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Çarpmanın etkisi ile İbrahim Dural kullandığı kamyonetin ön tarafında sıkışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla’da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Kazada yaşamını yitiren İbrahim Dural'ın Menteşe ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilirken, Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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