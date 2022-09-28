Muğla’da korkunç kaza! Dikkatsizliği ölümüne sebep oldu!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaca istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki İbrahim Dural yönetimindeki 48 EV 501 plakalı kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu önünde seyreden 42 yaşındaki Ferdi Demirer yönetimindeki 45 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı.