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Haberler Muğla Sahte başkomiser yedi içti hesabı ödemen kaçınca foyası ortaya çıktı

Sahte başkomiser yedi içti hesabı ödemen kaçınca foyası ortaya çıktı

Duyanları şaşkına uğratan olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Bir lokantaya girip yemek yiyen şahıs hesap gelince adisyona komiser olduğunu yazıp ayrıldı. İşletmenin sahibi durumu ihbar edince şahsın komiser olmadığı ortaya çıktı.

28.09.2022, 15:12 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022, 15:12

Sahte başkomiser yedi içti hesabı ödemen kaçınca foyası ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Fethiye'deki bir lokantaya girip yemek yiyen O.A. isimli şahıs, hesap istedi. Garsonun getirdiği adisyona "Başkomiser Onur" ve başka birisine ait olan cep telefonu numarasını yazıp geri gönderdi. İşletme müdürünün itirazlarına aldırış etmeden lokantadan ayrılan O.A., ihbar üzerine aynı gün Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahsın suçlamaları kabul ettiği ve alkol etkisi ile yaptığını belirttiği öğrenildi.
Konu ile alakalı işletme müdürü İ.K., hesap ödemeyen ve kendini polis olarak tanıtan şahıstan şikayetçi oldu.

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