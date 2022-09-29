Bodrum’da 11 kedi ve bir köpeği katlettiler

MUĞLA Bodrum'da caddeye atılan zehirli kıymayı yiyen 11 kedi ve1 köpek öldü, çok sayıda kedinin de kayıp olduğu belirlendi. Olay Konacık mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşandı. Sokaklara zehirli kıyma atan kişiler, hayvan katliamına yol açtı. Sokaklarda çok sayıda kedi ölüsüyle karşılaşan vatandaşlar şoke oldu.

Dr. Cihan Deniz Keleş, yolda zehirlenen ve can çekişen kediler gördüklerini söyleyerek, "Sokağımızda 40 kedi vardı. 4'ünü bulabildik. Bir de 11 yaşında golden cinsi bir köpek zehirlendi. Bölgedeki kameralar polis tarafından incelenmeye alındı" dedi.

Serbest Veterinerler Hekimleri Derneği Muğla Temsilcisi Merve Zorlutuna da, "Bu insanlık dışı bir vahşet, polis ve belediye ekipleri suçluların bulunması için soruşturma başlattı, kedileri otopsiye gönderiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER