Gizemini koruyan ölüm: Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni yol ortasında bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol ortasında yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.







Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı David James Warren (72) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, olayı aydınlatmaya çalışıyor.