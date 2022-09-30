Ağabeyi vurmuş intihar süsü vermiş

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tünür Koç tutuklandı. Olay, 21 Eylül geceyarısı Köyceğiz'in Kavakarası köyünde meydana geldi.

Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri Koç'un öldüğünü tespit etti. Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ALTINDAN CİNAYET ÇIKTI

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşmazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ADEM ÜLKER