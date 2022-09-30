Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'u (46) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ağabeyi Tünür Koç'un (48) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Tünür Koç'un ifadesinde, "Bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı. Ardından bir el daha silah sesi geldi. Koşarak silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Olay yerine gittim diz çöktüm. 'Ne yaptın kardeşim' dedim. Kalbini dinledim, ambulansı aradım ancak tam konuşamadım" dediği öğrenildi.