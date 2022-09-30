  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Muğla'ya bağlı Köyceğiz ilçesinde, edinilen bilgilere göre aile içi anlaşmazlık sonucu kardeşi Münir Koç'u (46) öldürüp intihar süsü veren ağabeyi Tünür Koç (48) olayın ardından tutuklanmıştı. Kardeşini öldürdüğünü her fırsatta inkar eden zanlının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç verdiği ifadede, olay anında kardeşinin "dünya fani, ölüm ani" diyerek bağırdığını ardından bir el silah sesi duyduğunu belirtti.

DHA

30.09.2022, 11:41

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'u (46) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ağabeyi Tünür Koç'un (48) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Tünür Koç'un ifadesinde, "Bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı. Ardından bir el daha silah sesi geldi. Koşarak silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Olay yerine gittim diz çöktüm. 'Ne yaptın kardeşim' dedim. Kalbini dinledim, ambulansı aradım ancak tam konuşamadım" dediği öğrenildi.

Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Olay, 21 Eylül'de saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşmazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar izlenimi verildiğini ortaya çıkardı.

Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Tünür Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Koç, ifadesinde, "İşletmesi için anlaştığım kahvehanenin 2 aylık bedelini ödemek için Dudu Y.'nin evine gittim. Dudu ile evlerinin balkonunun önünde konuşuyorduk. Bu sırada bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı. Ardından bir el daha silah sesi geldi. Koşarak silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Dudu da arkamdan geliyordu.

Kardeşini öldürüp intihar süsü vermişti! Verdiği skandal ifade ortaya çıktı!

Olay yerine gittim diz çöktüm. 'Ne yaptın kardeşim' dedim. Kalbini dinledim, ambulansı aradım ancak tam konuşamadım. Dudu telefonu elimden alarak adresi tarif etti. Sonrasında ağabeyim Ömer Koç geldi. O sırada silah Münir'in sağ elindeydi. Ucu yere doğru bakıyordu. Kabzası ise avucunun içindeydi. Münir'in yanında veya üzerinde daha önceden silah görmemiştim ancak bıçak taşıdığını bilirim" dediği öğrenildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA