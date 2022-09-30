Otobüs bagajında 720 kilometre!

İSTANBUL'DAN yolcu otobüsünün bagajında Muğla Marmaris'e gelen 6 Suriyeli yakalandı. Kent girişindeki Çetibeli Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleri arama yaptı. İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 6 Suriyeli kaçak yakalandı.

Otobüs şoförünün Suriyelilerden kişi başına 200 Euro aldığı öğrenildi. Adliyeye sevkedilen otobüs şoförü denetimli serbestlikten bırakıldı, 6 bin lira para cezası kesildi. Suriyeliler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan son bir haftada Marmaris'e girmek isteyen 400 göçmenin aynı kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.