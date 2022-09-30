Sulara itilen çocuklar kimsesizler mezarlığında

Yunanistan'ın Muğla açıklarında geri iterek ölümüne yol açtığı 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 göçmen, kimsesizler mezarlığına defnedildi. 13 Eylül'de Sahil Güvenlik arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı batık durumdaki bir can salına tutunan 7 düzensiz göçmeni kurtarmış, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise denizde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kurtarılan 73 göçmen ile ölenlerin cenazeleri Marmaris'e getirilmişti. 6 cenaze önceki gün Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

OSMAN AKÇA