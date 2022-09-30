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Haberler Muğla Yabancı uyruklu bir kişi yolda ölü bulundu

Yabancı uyruklu bir kişi yolda ölü bulundu

30.9.2022

Yabancı uyruklu bir kişi yolda ölü bulundu

MUĞLA Fethiye'de yolda yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı bulundu. Ölüdeniz mahallesi Ovacık mevkiinde iki kişinin yolda hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 72 yaşındaki Raymond John Lambert'in öldüğü belirlendi. Yaralı David James Warren (72) ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, Warren "Alkollüydük, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

MURAT YALÇIN

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