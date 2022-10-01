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Haberler Muğla Bodrum’da sıcaklık 35 dereceye çıktı, sahiller Temmuz ayını aratmadı

Bodrum’da sıcaklık 35 dereceye çıktı, sahiller Temmuz ayını aratmadı

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahiller Temmuz ayını aratmadı. Hava sıcaklığının bugünden itibaren kademeli olarak azalacağı bildirildi.

İHA

01.10.2022, 17:39

Bodrum’da sıcaklık 35 dereceye çıktı, sahiller Temmuz ayını aratmadı

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Bodrum'da Ekim ayı çok sıcak başladı. İlçede hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Bodrum sahilleri, yaz aylarını aratmadı.

Bursa'dan ilçeye tatile gelen Feridun Şentürk, yılın son sıcaklarının tadını çıkardığını ifade ederek, "Hava çok güzel. 2 günlüğüne buradaydım. Daha önce Kaş'taydım. Bunlar son sıcaklar. Sezonu kapatıyoruz. Bodrum her zamanki gibi güzel. Deniz, göründüğü gibi süper. Gelmek isteyen herkesi burayı tavsiye ederim" dedi.

Bodrum'da hava sıcaklığı bugünden itibaren kademeli olarak azalacak.

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