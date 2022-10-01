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Haberler Muğla Datça dağ keçileri fotokapan ile takip ediliyor!

Datça dağ keçileri fotokapan ile takip ediliyor!

Muğla'da Datça'nın yüksek ormanlık alanlarında yaşamlarını devam ettiren dağ keçileri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından fotokapan ve değişik cihazlar ile takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça şefliğinin görev alanında bulunan dağ keçilerinin düzenli üreme dönemleri, davranış özellikleri ve doğum oranlarına bakılarak gelecek yıllardaki popülasyonları için hazırlıklar yapılıyor.

İHA

01.10.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 09:50

Muğla'nın Datça ilçesi dağlık alanlarda yaşamını sürdüren dağ keçileri Doğa Kruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teknolojik cihazlar ile sürekli takip ediliyor.

Datça dağ keçileri fotokapan ile takip ediliyor!

Datça'nın yüksek ve ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren dağ keçileri hem fotokapan ile hem de değişik cihazlar ile sürekli takip ediliyor.

Datça dağ keçileri fotokapan ile takip ediliyor!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça şefliği görev sahası sorumluluğunda bulunan alanda düzenli olarak takibi yapılan dağ keçilerinin sadece envanterini değil, düzenli olarak üreme dönemi dışında davranış özellikleri ve doğum oranına da bakarak gelecek yıllardaki popülasyon büyüklüğü İçin ilave tedbir ve uygulamalar için hazırlıklar yapılıyor.

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