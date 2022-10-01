Datça dağ keçileri fotokapan ile takip ediliyor!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça şefliği görev sahası sorumluluğunda bulunan alanda düzenli olarak takibi yapılan dağ keçilerinin sadece envanterini değil, düzenli olarak üreme dönemi dışında davranış özellikleri ve doğum oranına da bakarak gelecek yıllardaki popülasyon büyüklüğü İçin ilave tedbir ve uygulamalar için hazırlıklar yapılıyor.