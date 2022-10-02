5 yıldızlı zeytin hasadı

Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan 300 adet zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistler yaptı. Deniz, güneş ve kum üçlüsünü bırakan turistler, zeytin hasadını yaptıktan sonra yağını almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan yaklaşık 300 zeytin ağacının hasadını otelde tatil yapan yerli ve yabacı turistler yaptı. Zeytindostu Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yabancı turistlerin ilgisi yoğun oldu.

YAĞINI DA ALDILAR

Bodrum'da Zeytinlikahve mevkiindeki otelde bulunan ve bölgeye adını veren zeytin ağaçlarının başında toplanan turistler ellerine aldıkları tırmıklarla zeytin toplamaya başladı. Otelde tatil yapan tüm turistler, denizde serinleyip şezlonglarında güneşlenirken, bir anda kendilerini zeytin hasadının ortasında buldu. Zeytin hasadı yapan turistler daha sonra da otelin bahçesine kurulan soğuk sıkım zeytinyağı makinesinde yağını aldı. Çıkarılan yağı pürdikkat izleyen turistler daha sonra yağı kendi elleriyle şişelere doldurdu.

ADEM ÜLKER