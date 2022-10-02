Alkışlar size

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ailelerinin okumasını istemedikleri ve bu nedenle eğitimleri yarıda kalan iki kız öğrenciye devlet sahip çıktı. Muğla Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasının ardından ilçede çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili çalışma başlattı. Kaymakam Meral Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okul çağında olduğu halde okula gidemeyen çocukların listesini alarak tek tek evlerinde ziyaret edip kendileri ve aileleriyle görüştü. Ziyarette iki ayrı ailede iki kız çocuğunun ailesinin okumasını istemediğinden dolayı okula gitmediği öğrenildi.

AİLELER İKNA EDİLDİ

Aileyi ve kız çocuklarını okumaları yönünde ikna eden Kaymakam Meral Uçar, çocukların istekleri doğrultusunda okumak isteyen Fadime Kurt'u iki yıl aradan sonra Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Zeynep Fırat'ı ise Yunus Emre Anadolu Lisesi'ne kayıtlarını yaptırdı. Öğrenciler, okula başladıkları ilk gün aileleriyle birlikte Kaymakam Meral Uçar'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

MASRAFLARI KARŞILANACAK

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, "Okula gitmeyen iki kızımızı hane ziyaretlerinde öğrendik. Birinin anne ve babası engelli onlarla yaşıyor, diğeri de yine ailesiyle birlikte ve 4 kardeşler. Önce kendilerini okula gitmeleri yönünde ikna ettik, sonra da ailelerini ikna ettik. Eğitim süreleri boyunca tüm ihtiyaçları Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak. Her ikisinin de eğitim hayallerinin olması çok güzel. İki kızımızın da mutlulukları gözlerinden okunuyor. Kendilerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum, umarım başka arkadaşlarına da örnek olurlar" dedi.

"HAYALIMI GERÇEKLESTIREBILIRIM"

ÖĞRENCİLERDEN Fadime Kurt, "İki yıl aradan sonra tekrar başlamak çok güzel. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Zeynep Fırat ise, "Hayalim resim öğretmeni olmaktı. Kaymakamımız ailemi ikna etti, tekrar okula dönmemi sağladı. Artık hayalimi gerçekleştirebilirim" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI