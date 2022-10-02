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Haberler Muğla Muğla'da dolandırdı Manisa’da yakalandı

Muğla'da dolandırdı Manisa’da yakalandı

2.10.2022

Muğla’da dolandırdı Manisa’da yakalandı

MUĞLA'DA sahte otel siteleri dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerde sahte otel internet siteleri dolandırıcılığı yapıldığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarından 42 aranma kaydı olan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında yapılan takiple Manisa'da yakalandı. Muğla'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ADEM ÜLKER

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