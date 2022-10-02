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Haberler Muğla Muğla'da yazdan kalma günler! Plajlar doldu taştı

Muğla'da yazdan kalma günler! Plajlar doldu taştı

Son dakika... Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da Ekim ayının ilk günlerinde Ula Akyaka Mahallesinde vatandaşların deniz keyfi devam ediyor.

İHA

02.10.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022, 17:11

Yaz aylarından kalma günlerin yaşandığı Muğla'da, günübirlik tatilcilerin akın ettiği Gökova Körfezi uç noktasında bulunan Ula Akyaka Mahallesi yaz sıcağının son demlerini yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Muğla’da yazdan kalma günler! Plajlar doldu taştı

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece dolayında seyrettiği Akyaka sahilinde hafta sonu adım atacak yer kalmadı.

Muğla’da yazdan kalma günler! Plajlar doldu taştı

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Akyaka'ya İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden günü birlik gelen yerli tatilciler yaz sıcağının ve denizin keyfini yaşadı.

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