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Haberler Muğla Kafeteryadan çaldığı eşyaları toprağa gömen "köstebek" yakalandı!

Kafeteryadan çaldığı eşyaları toprağa gömen "köstebek" yakalandı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Dükkan sahibi durumu fark ettikten sonra Dalyan Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kafeteryadan içki, para, motorsiklet ve tablet gibi eşyalar çalan "köstebek" lakaplı Azat E. (20) gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

03.10.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 09:43

Kafeteryadan çaldığı eşyaları toprağa gömen köstebek yakalandı!

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki kafeteryadan para, içki, tablet ve elektrikli bisiklet çalan 'köstebek' lakaplı Azat E. (20) yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Azat E.'nin, çaldığı tabletleri toprağa gömdüğü öğrenildi. Olay, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kamuran Keysan (50), 2 bin lira, 6 şişe içki, 2 tablet ve elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti. Keysan'ın şikayeti üzerine Dalyan Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, hırsızlık olayını Azat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı. Ortaca ilçe merkezinde gözaltına alınan Azat E., suçunu itiraf etti. Jandarma tarafından elektrikli bisiklet arazide, tabletler toprağa gömülmüş halde, içkiler şüphelinin evinin yangın merdiveninde ve paranın bin 145 lirası da banyonun asma tavanı arasında bulundu. Para ve eşyalar sahibine teslim edilirken, Azat E. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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