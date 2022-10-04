Baba dediği kişi babası çıkmadı

Muğla Milas'ta yaşayan 79 yaşındaki Melek Bozkurt ve 49 yaşındaki oğlu Orhan Bozkurt'un babalarının kimliklerini bulmak için mezar açtırıp DNA testi yaptırdığı davalarda gelişme yaşandı. 49 yaşındaki Orhan Bozkurt, annesi Melek Bozkurt'un tesadüf eseri ağzından çıkan bir sözle babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Annesinin sözü üzerine başlattığı hukuk mücadelesinde ilk DNA sonucu geldi. Orhan Bozkurt, yıllarca baba diye bildiği Halil Bozkurt'un biyolojik babası olup olmadığını öğrenmek için mezarının açılarak DNA örneği alınmasını istemişti.

Dünyada anne ve oğlunun aynı anda kendi babalarını aramak için açılan bu iki davanın eşi benzeri olmadığını belirten ünlü avukat Varol Turbay, "İlk olarak Orhan Bozkurt'un baba olarak bildiği Halil Bozkurt'un mezarı açılarak DNA örneği için numune alındı ve sonuç geldi. Halil Bozkurt'un Orhan Bozkurt'un biyolojik babası olmadığı kesinlik kazandı" dedi.

İKİNCİ MEZAR AÇILACAK

Yıllarca öz babası bildiği kişinin babası olmadığını DNA testi ile ispatlayan Orhan Bozkurt şimdi aynı köyden olan ve gerçek babası olduğu iddia edilen Hasip Bozkurt'un mezarını açtırıp DNA örneği için numune aldıracak. Mezarın açılması ve alınan DNA örneğinin karşılaştırılması sonrasında Orhan Bozkurt'un biyoljik babasının, iddia edilen kişi olup olmadığı ortaya çıkacak.

ANNE DE SONUÇ BEKLİYOR

Oğlu ile aynı kaderi paylaşan anne Melek Bozkurt da nüfusunda babası olarak kayıtlı kişinin biyolojik babası olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve mezar açılarak DNA örnekleri alınmıştı. Bu DNA testinde de Melek Bozkurt'un babası bildiği kişi babası çıkmazsa, babası olduğu iddia edilen kişinin de mezarı açılacak.

FATİH ŞENDİL