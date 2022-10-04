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Haberler Muğla Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

04.10.2022, 17:31

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Kaza; Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Frank Lally (62) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıktı.

Hazırlıklarının ardından kalkış yapan Lally, kısa süre sonra kayalık alan düştü.

İngiliz pilotun düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sedyeye alınan Lally, bölgedeki ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lally, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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