Muğlalıların parasına yine yazık olacak

Yeni Asır'ın daha önce 'İsraf Müzesi' başlığıyla manşetten okurlarına duyurduğu Muğla'daki Bölge Müzesi inşaatı tam bir yılan hikayesine döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çok büyük eleştiriler aldığı Bölge Müzesi inşaatının proje müdürü Ertuğrul Turan, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunarak israfın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Projenin çok sayıda eksiği olduğunu ve imalatların yüzde 45'inde imalat değişikliği yapıldığını söyleyen Turan, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 9,56 oranındaki iş artışını gösteren mukayeseli hesaplamaların da tamamen yanlış olduğunu savundu.

'KAMU ZARARI OLUŞTU'

Gerçek yaptırılan işlere göre hesaplamaların yüzde 11,00 oranında olduğunu dile getiren Turan, "İdarenin denetim görevlilerinin üst yapı işlerinde tecrübesinin olmaması, görev ve yetkilerini uyarılarımıza rağmen yapmaması ve kötüye kullanılması kamu zararına sebebiyet vermiştir" dedi.

İdare ile yazışmalardan sonuç alınmaması üzerine hukuksal yollardan çözüm arayışına gittiklerini anlatan Turan, "Dava açıldı, konu ile ilgili bilirkişi görevlendirildi fakat mahalli bilirkişi şantiyede mevcut durumu tespit etmiş ama raporunda idarenin uygulaması paralelinde görüş bildirmiştir. Sonradan uygunsuz bazı eklentilere göz yumulduğu düşünülmektedir. İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2021/19 talimat gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davada resen seçilen bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda bizim iddialarımızla ilgili detaylı inceleme yapılmayıp kısmen süre ve olaylar hakkında görüş bildirilmiştir. Hakediş ve alacağımız hakkında yorum yapılmamıştır. Şimdi istinaf mahkemesinden sonuç beklenmektedir" diye konuştu.

'HAKEDİŞLER ÖDENMEDİ'

Mimar Cengiz Bektaş'ın 2020'de vefat ettiğini hatırlatarak işin fesih edildiğini anlatan Ertuğrul Turan, "Mimarın vefatından 1 hafta sonra işin belediye tarafından fesih edilmesi önceden kurgulanan kötü niyetli usulsüz bir işlem organizasyonudur. Aynı gün idare zabıta vasıtasıyla şantiyeden çalışan elemanları çıkarması istenmiştir. Hakediş dönemlerinde istek harici Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağış talep edilmiş ve ödenmiştir" dedi. Müzenin Müteahhitti Öztekin Demir de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni her geçen gün zarar yaşanacağı konusunda defalarca uyardıklarını dile getirerek, fesih kararı ile milli servetin çürümeye terk edildiğini söyledi.

'KİMLERE KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞACAKLAR!'

DAHA önce teklif veren aday sayısının az olması nedeniyle iptal edilen ihaleye ikinci kez çıkıldığını ve bu kez de teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini kaydeden Turan, "Üçüncü kez davetiyeli olarak ihaleye çıkılmış fakat yapılacak işlerdeki tutarsızlık dolayısıyla firmalar teklif vermede tereddüt etmişler. Kalan işlerin tutarı için 25-30 milyon işten bahsediliyor. Firmamıza hakkedişimiz zamanında verilmiş olsa kalan işler 2 milyon 7 bin 650 liraya bitirilecekti. Kalan işler için 25-30 milyon maliyet çıkarılıp, bu şekilde acaba kimlere kazanç sağlanmaya çalışılacak!" dedi.

'İDAREDEKİ SORUMSUZLARIN OYUNCAĞI OLDUK'

İŞİN yaklaşık maliyetinin 12 milyon 993 bin 552 lira olduğunu anlatan Ertuğrul Turan, "Teklif ve sözleşme fiyatımız 14 milyon 277 bin liradır. 20 nolu onaylanan son hakedişimiz imalat tutarı 12 milyon 269 bin 350 liradır. İdare bu nedenle 'müfettişlere hesap veremeyiz' diye işi fesih etmişlerdir. 21 nolu hakediş düzenlendi fakat onaylanmadığı için ödenmedi. İdare yüzde 45 oranında imalat değişikliğine gitti. Daha ödenmeyen oluru verilmeyen imalat gereği yapılan birçok iş var. İmalat değişikliğine giden idare, noksan proje ile ihaleye çıkan idare, yüzlerce kez imalat yaptırıp bozduran idare, paramızı ödemeyen idare. Biz idaredeki sorumsuz birkaç kişinin oyuncağı olduk" diye konuştu.

ADEM ÜLKER/ OSMAN AKÇA