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Haberler Muğla Tur minibüsü şarampole devrildi: 1’i ağır 8 yaralı

Tur minibüsü şarampole devrildi: 1’i ağır 8 yaralı

4.10.2022

Tur minibüsü şarampole devrildi: 1’i ağır 8 yaralı

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Muğla'dan Antalya istikametine giden Metin Atay (54) idaresindeki tur minibüsü, aynı yöne giden Ramazan Güven (47) idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonrası tur minibüsü şarampole devrildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar otomobil sürücüsü Metin Atay, Yasemin Günduru (47), Mehmet Bilge, Özalp Karadeniz, Oğuz Bilgin, Ebru Tekin, Görkem Bilgin ve Banu Karadeniz çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılardan Yasemin Günduru'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OSMAN AKÇA

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