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Haberler Muğla Muğla'da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Muğla'da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Muğla'ya bağlı Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Havadan ve karadan yürtülen yoğun çalışmalar sayesinde yangın büyümeden kontol altına alındı.

İHA

05.10.2022, 16:58

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Muğla’da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Yangın, Bağlıağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla’da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Muğla’da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter de sortileri ile çalışmalara havadan destek verdi.

Muğla’da orman yangını! Tam zamanında müdahaleyle felaketin önüne geçildi!

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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