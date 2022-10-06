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Haberler Muğla Hayırsever Mahinur Uslu, son yolculuğuna uğurlandı

Hayırsever Mahinur Uslu, son yolculuğuna uğurlandı

TBMM tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilen Bodrumlu hayırsever 91 yaşındaki Mahinur Uslu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İHA

06.10.2022, 19:30

Hayırsever Mahinur Uslu, son yolculuğuna uğurlandı

2004 yılında eşi Cemal Uslu ile birlikte Umurca Mahallesi'ndeki Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nu yaptıran Bodrumlu hayırsever Mahinur Uslu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini 2015 yılında kaybeden Mahinur Uslu'nun ölümü, yakınları ve sevenlerini üzdü. Mahinur Uslu için bugün ilçe merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.



OKUL ÖĞRENCİLERİ PANKART AÇTI
Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu öğrencileri de "Seni okulunla yaşatacağız", "Kalbimizde Yaşayacaksın" yazılı pankart açtılar. Kılınan cenaze namazı sonrası Uslu'nun cenazesi Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



"HOŞ SEDA İLE AYRILDI"
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Hiçbir söylemde bulunmadığımız halde öğrencilerimiz bugün gelerek hayırseverimizin cenazesine katıldı. Okul müdürlerimizle birlikte bakanlığımız adına burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Çünkü kendileri geleceğimizin evlatlarını yetiştirme konusunda bir temel attılar. Hoş seda ile ayrılmayı nasip ettiler. İnancımıza göre de amel defteri hep açık kalacak. Biz onu her yıl anımsamak için, hatırlatmak için anma törenleri gerçekleştirip ismini yaşatacağız" dedi.

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