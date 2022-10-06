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Haberler Muğla Muğla'da şoke eden olay! 50 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu

Muğla'da şoke eden olay! 50 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesi gerçeklereşen olayda bir vatandaş Yılanlı yolu Devetaşı Mevkiinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

06.10.2022, 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 10:45

Muğla’da şoke eden olay! 50 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu

Sabah saatlerinde vatandaşların 112 acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri ile polis ekipleri yönlendirildi. Devetaşı Mevkiinden Düğerek Mahallesi üst kısımlarına 50 metre uçuruma yuvarlanan Hakan Kurtoğlu isimli vatandaş İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu alandan sedye yardımı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Hakan Kurtoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanırken, uçurumdan nasıl düştüğüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

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