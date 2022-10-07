Berfin’e acı veda! Elektrikli bisikletten düşüp hayatını kaybetmişti

Muğla Marmaris'teki korkunç olay, dün sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Siteler Mahallesi'ndeki çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşüp, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Günden, hayatını kaybetti. Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Berfin'in cenazesi, öğle saatlerinde Armutalan Camii'ne getirildi. Cenazede baba Beşir Günden'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Berfin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bisikletten düşen Berfin hayata tutunamadı