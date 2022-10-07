Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut!

PANDEMİDEN SONRA HIRSIZLIK OLAYI BELİMİZİ BÜKTÜ

Pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini ve hırsızlık olayının da kendisini zorladığını ifade eden motor tamircisi Oğuz Uyanık, "Tamir için getirilen motoru diğer motorlar gibi iş yerimin yanında bulunan park alanına bıraktım. Daha sonra işlerimi bitirince evime gittim. Daha sonra üst kat komşum aradı ve ormanlık alanda motor parçaları bulunduğunu, benim dükkanda eksik olup olmadığını sordu.

Ben de hemen dükkana gidip kontrol ettiğimde motorun yerinde olmadığını gördüm. Ormanlık alana baktığımda ise bana tamir için bırakılan motorun parçalanmış işe yarar parçaların alınmış kalanının da etrafa saçılmış olduğunu gördüm. Hemen polisi aradık geldiler araştırmalarını yaptılar motorun sahibi de geldi kendi motorunu teyit etti.