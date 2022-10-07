Ege’de göçmen faciası

Ege Denizi'nde üst üste yaşanan düzensiz göçmen facialarına dün yenileri eklendi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde içinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne, Midilli adasının kuzeydoğusundaki Patalidi ve Thermi bölgesinde şiddetli lodos nedeniyle kayalıklara çarptı. Olayın ardından sabah saatlerinde Yunan ordusu tarafından Midilli Liman Başkanlığı'na bilgi vermesi üzerine kurtarma ve arama çalışması başlatıldı.

ONLARCA KAYIP VAR

Yapılan çalışmalarda 22 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. 14 göçmenin ise kayıp olduğu açıklandı. Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

OSMAN AKÇA