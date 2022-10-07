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Haberler Muğla Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde park halinde duran minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm aracı sarması üzerine, çevredeki vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Diğer bir yandan, minibüslerinin yandığı haberini alan araç sahipleri olay yerine gelerek karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

İHA

07.10.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022, 11:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Aracın sahipleri ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Bitez Mahallesi, Kocataş Caddesi üzerinde park halindeki minibüs, birden yanmaya başladı.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Ön kısmı alevlere teslim olan aracı fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangını gören vatandaşlar da damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelip yangına müdahale etti.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi!

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

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