Oğluna ilaç almaya gitti kazada yaşamını yitirdi

MUĞLA Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Varda'nın (61), dişi ağrıyan oğluna eczaneden ilaç almaya gittiği öğrenildi. Kaza dün 00.30'da Bitez Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Bülent Salbaş yönetimdeki 48 AIP 375 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşıdan gelen Ahmet Varda'nın kullandığı 48 TJ 061 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, oğlu Deniz Varda, araç sürücüsü ve yanındaki Ceren Demirel Salbaş yaralandı. Ahmet Varda kurtarılamazken, Ceren Demirel ile Deniz Varda'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

OSMAN AKÇA