Cinayet gibi kaza

Bodrum'da, Bitez Yalısı istikametinde aşırı süratli bir şekilde seyreden Bülent S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle karşı şeritteki Ahmet Varda'nın motosikletiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobil sürücüsü Bülent S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Ceren Demirel S. yaralandı.

160 PROMİL ALKOLLÜ

Kazada Deniz Varda, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ağır şekilde yaralanan 61 yaşındaki Ahmet Varda, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ağır şekilde yaralanan Ceren Demirel S. ile Deniz Varda'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Bülent S., tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kaza esnasında 160 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMAN AKÇA