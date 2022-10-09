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Haberler Muğla Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

09.10.2022, 17:35

Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını genişletti. Bu kapsamda kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Armutalan Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir otelde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler yakalanarak polis merkezine götürüldü. Otel işletmecisine ise kimlik bildirimi yapmadığı için idari yaptırım uygulandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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