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Haberler Muğla Rus paraşütçü kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti

Rus paraşütçü kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti

9.10.2022

Rus paraşütçü kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti

MUĞLA Fethiye'ye tatile gelen Rus vatandaşı Maksim Kuzin (33), yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından kalkış yapan Kuzin kısa süre sonra düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Rus vatandaşı olduğu belirlenen Kuzin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölge kayalık ve sarp olduğu için Aydın Filo Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle taşınan Kuzin'in cansız bedeni ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

MURAT YALÇIN

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